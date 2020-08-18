Оппозиция в Беларуси создала орган для передачи власти от Лукашенко (СПИСОК)https://racurs.ua/n142640-oppoziciya-v-belarusi-sozdala-organ-dlya-peredachi-vlasti-ot-lukashenko-spisok.htmlРакурс
В Беларуси создали Координационный совет для обеспечения трансфера власти.
Уже известен список белорусов, которые уже вошли в состав Координационного совета. Его формирование еще не завершено и там могут появиться новые фамилии. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Отмечается, что в состав Координационного совета вошли:
- Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;
- Максим Знак — юрист;
- Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
- Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;
- Людмила Антоновская — председатель Ассоциации «Инновационное приборостроение»;
- Павел Белоус — основатель и владелец Symbal. by;
- Алесь Беляцкий — правозащитник, глава правозащитного центра «Вясна»;
- Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
- Павел Данейко — управляющий группы компаний ИПМ;
- Светлана Калинкина — журналист;
- Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
- Дмитрий Крук — экономист;
- Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
- Владимир Цеслер — художник;
- Юлия Чернявская — культуролог, профессор.
Сообщается, что этот список содержит много лиц и постоянно растет. Планируется, что в ближайшее время Координационный совет создаст свой политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти.
Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.
Напомним, главная представительница белорусской оппозиции на выборах Светлана Тихановская хочет объявить себя президентом Беларуси. В штабе оппозиционерки уже готовят соответствующее заявление и надеются, что страны Запада признают Тихановскую новым президентом.