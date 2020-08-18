Митинг в Беларуси против Лукашенко. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n142640-oppoziciya-v-belarusi-sozdala-organ-dlya-peredachi-vlasti-ot-lukashenko-spisok.html

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В Беларуси создали Координационный совет для обеспечения трансфера власти.

Уже известен список белорусов, которые уже вошли в состав Координационного совета. Его формирование еще не завершено и там могут появиться новые фамилии. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Отмечается, что в состав Координационного совета вошли:

Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;

Максим Знак — юрист;

Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;

Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;

Людмила Антоновская — председатель Ассоциации «Инновационное приборостроение»;

Павел Белоус — основатель и владелец Symbal. by;

Алесь Беляцкий — правозащитник, глава правозащитного центра «Вясна»;

Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;

Павел Данейко — управляющий группы компаний ИПМ;

Светлана Калинкина — журналист;

Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;

Дмитрий Крук — экономист;

Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;

Владимир Цеслер — художник;

Юлия Чернявская — культуролог, профессор.

Сообщается, что этот список содержит много лиц и постоянно растет. Планируется, что в ближайшее время Координационный совет создаст свой политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Напомним, главная представительница белорусской оппозиции на выборах Светлана Тихановская хочет объявить себя президентом Беларуси. В штабе оппозиционерки уже готовят соответствующее заявление и надеются, что страны Запада признают Тихановскую новым президентом.