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Ракурс
Митинг в Беларуси против Лукашенко. Фото: Delfi

Оппозиция в Беларуси создала орган для передачи власти от Лукашенко (СПИСОК)

18 авг 2020, 15:47
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В Беларуси создали Координационный совет для обеспечения трансфера власти.

Уже известен список белорусов, которые уже вошли в состав Координационного совета. Его формирование еще не завершено и там могут появиться новые фамилии. Об этом 18 августа сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Отмечается, что в состав Координационного совета вошли:

  • Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;
  • Максим Знак — юрист;
  • Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
  • Светлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературе;
  • Людмила Антоновская — председатель Ассоциации «Инновационное приборостроение»;
  • Павел Белоус — основатель и владелец Symbal. by;
  • Алесь Беляцкий — правозащитник, глава правозащитного центра «Вясна»;
  • Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
  • Павел Данейко — управляющий группы компаний ИПМ;
  • Светлана Калинкина — журналист;
  • Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
  • Дмитрий Крук — экономист;
  • Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
  • Владимир Цеслер — художник;
  • Юлия Чернявская — культуролог, профессор.

Сообщается, что этот список содержит много лиц и постоянно растет. Планируется, что в ближайшее время Координационный совет создаст свой политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.


Напомним, главная представительница белорусской оппозиции на выборах Светлана Тихановская хочет объявить себя президентом Беларуси. В штабе оппозиционерки уже готовят соответствующее заявление и надеются, что страны Запада признают Тихановскую новым президентом.

Источник: Ракурс


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