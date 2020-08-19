Оппозиционер Светлана Тихановская. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n142662-tihanovskaya-prizvala-evrosouz-ne-priznavat-vybory-v-belarusi-video.html

Ракурс

Светлана Тихановская, главный оппонент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, записала новое видеообращение.

Оппозиционерка заявила, что президентские выборы в Беларуси были нечестными и непрозрачными, а их результаты сфальсифицировали. Тихановская заявила, что силовики жестоко избивали людей, которые вышли на улицы отстаивать свой выбор. Она призвала ЕС не признавать результаты выборов. Об этом политик заявила в видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передачи власти я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, — отметила Тихановская.

Оппонент Лукашенко добавила, что этот совет должен помочь провести мирную передачу с помощью диалога и провозгласить новые выборы.

Ранее сообщалось, что 19 августа Совет Европы проведет экстренное заседание из-за ситуации в Беларуси. Председатель Совета Европы Шарль Мишель заявлял, что насилие против демонстрантов, которое наблюдается в Беларуси, является неприемлемым и недопустимым.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Напомним, главная представительница белорусской оппозиции на выборах Светлана Тихановская хочет объявить себя президентом Беларуси. В штабе оппозиционерки уже готовят соответствующее заявление и надеются, что страны Запада признают Тихановскую новым президентом.