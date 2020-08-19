Коронавирусом заразились за сутки почти 2 тыс. новых больных

https://racurs.ua/n142661-koronavirusnyy-rekord-obnovlen-v-ukraine-za-sutki-pochti-2-tys-novyh-bolnyh.html

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COVID-19 в Украине за сутки подтвердили у рекордного количества пациентов — 1 тыс. 967. Ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса сообщил и о 28 смертях за сутки.

Всего в Украине зарегистрировано с начала эпидемии 2 тыс. 144 смерти, сейчас болеют 45 тыс. 334 пациентов. За сутки госпитализировали 463 больных. Это также абсолютный рекорд с начала пандемии.

За сутки самое большое число новых случаев коронавируса обнаружили в:

Харьковской области — 247;

Киеве — 215;

Львовской области — 188;

на Ивано-Франковщине — 163;

в Ровенской и Одесской областях — 125 и 123 случая соответственно.

За все время эпидемии зарегистрировали уже 96 тыс. 403 больных.

Всю прошлую неделю в Украине за сутки регистрировали рекордное количество новых случаев. 18 августа в Минздраве сообщили о новых ограничениях в школах.

Учителям в «зеленой» и «желтой» зонах разрешат проводить уроки без масок, а вот в «оранжевой» зоне Минздрав рекомендует учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс.

При этом пока что Минздрав не предусмотрел медицинское обследование и тестирование на коронавирус учителей в школах.