Погода в Украине ухудшится. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 19 августа ухудшится в ряде областей. Днем в западных областях ожидаются грозы, а в Карпатах и на Закарпатье обещают значительные дожди.

Осадки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Объявлен первый уровень опасности, желтый — такие погодные условия угрожают населению, инфраструктуре и окружающей среде. Синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Из-за непогоды 19 августа на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5−1,5 м. Синоптики предупреждают, что в местах проливных дождей будет формироваться значительный местный и склоновый стоки. Также из-за захламления русел малых рек возможно затопление пониженных участков в населенных пунктах.

Кроме того, сегодня и завтра в Украине, кроме Закарпатья, Карпат, Львовской и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 19 августа ожидалась преимущественно солнечная и жаркая. Температура воздуха прогреется до +33° в южных регионах страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +31°.