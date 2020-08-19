Погода в Україні погіршиться. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 19 серпня погіршиться в низці областей. Сьогодні вдень в західних областях очікуються грози, а у Карпатах та на Закарпатті обіцяють значні дощі.

Опади прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий — такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу. Синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Через негоду 19 серпня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5−1,5 м. Синоптики попереджають, що в місцях проливних дощів буде формуватися значний мiсцевий та схиловий стоки. Також через захаращення русел малих річок можливе затоплення понижених ділянок в населених пунктах.

Окрім того, сьогодні та завтра в Україні, окрім Закарпаття, Карпат, Львівської та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 19 серпня очікувалася переважно сонячна та спекотна. Температура повітря прогріється до +33° в південних регіонах країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +31°.