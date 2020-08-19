Джо Байден став офіційним кандидатом у президенти США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Джо Байден, колишній віце-президент США, затверджений єдиним кандидатом в президенти від Демократичної партії.

Відповідне рішення демократи прийняли 18 серпня на загальнонаціональному з’їзді в Мілуокі, який проходив у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Внутрішньопартійним суперником Байдена був сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. За результатами голосування Байден набрав найбільшу кількість голосів. Про це повідомляє CBS News.

Байдена підтримали, зокрема, офіцер служби безпеки в будівлі New York Times в Нью-Йорку Жаклін Бріттані, сенатор від штату Делавер Кріс Кунс, член Конгресу Ліза Блант Рочестер, вдова покійного сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн, колишній державний секретрь Колін Пауелл та республіканець і екс-губернатор штату Огайо Джон Касіч.

Як відомо, вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 3 листопада 2019 року. Байден побореться за президентське крісло з чинним главою держави Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у червні видання The New York Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп втрачає рейтинг у процесі передвиборної кампанії, у той час як його головний опонент колишній віце-президент Джо Байден набирає бали.