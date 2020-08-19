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Ракурс
Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США. Фото: flickr.com

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США

19 авг 2020, 08:41
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Джо Байден, бывший вице-президент США, утвержден единым кандидатом в президенты от Демократической партии.

Соответствующее решение демократы приняли 18 августа на общенациональном съезде в Милуоки, который проходил в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Внутрипартийным соперником Байдена был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. По результатам голосования Байден набрал наибольшее количество голосов. Об этом сообщает CBS News.

Байдена поддержали, в частности, офицер службы безопасности в здании New York Times в Нью-Йорке Жаклин Бриттани, сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, член Конгресса Лиза Блант Рочестер, вдова покойного сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, бывший государственный секретарь Колин Пауэлл, республиканец и экс-губернатор штата Огайо Джон Касич.

Как известно, выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 3 ноября 2019 года. Байден поборется за президентское кресло с действующим главой государства Дональдом Трампом.


Напомним, в июне издание The New York Times сообщало, что президент США Дональд Трамп теряет рейтинг в процессе предвыборной кампании, в то время как его главный оппонент, бывший вице-президент Джо Байден набирает баллы.


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