Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Фото: thebabel

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Ракурс

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал и отставку и распустил парламент страны.

Такое решение глава государства принял после того, как военнослужащие-мятежники задержали его и высших должностных лиц его правительства, в частности премьер-министра Сиссе. Кейта заявил, что против силового решения вопроса. Об этом сообщает Reuters.

Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть, — заявил он.

Как известно, в последние недели в Мали проходили акции протеста против президента Кейта и премьера Сиссе. Во вторник, 18 августа, митингующие собрались на площади Независимости для продолжения протестов. Во время столкновений демонстрантов и их противников погибли не менее пяти человек.

Кроме того, вчера на большой военной базе страны в Кате близ столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих. Мятежники заявили, что глава государства должен покинуть страну, если хочет остановить кровопролитие.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес отказался от поста главы государства, поскольку страна утопала в массовых протестах, охвативших страну после объявления итогов президентских выборов, состоявшихся в Боливии.