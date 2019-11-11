В Боливии объявили в розыск президента Эво Моралеса, подавшего в отставку. Фото: ЛиПорт

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Ракурс

Эво Моралес, президент Боливии, в воскресенье, 10 ноября, в эфире национального телевидения отказался от поста главы государства. Причиной такого решения стали массовые протесты, которые охватили страну после объявления результатов президентских выборов, проходивших в Боливии 20 октября.

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Предварительные итоги выборов указывали на то, что будет назначен второй тур. Однако на следующий день, после обработки 95% протоколов для голосования, было объявлено, что Моралес набрал 46,87% голосов, а его оппонент Карлос Меса, который правил страной с 2003 по 2005 годы, получил 36,73% голосов избирателей. Согласно законодательству Боливии, чтобы стать президентом, претенденту достаточно набрать более 40% голосов, а разрыв с ближайшим оппонентом доложен составлять не менее 10%, сообщает dw.com.

После этого Меса заявил, что на выборах имели место фальсификации, и в стране вспыхнули массовые протесты, в результате которых погибли три человека и сотни получили ранения. Многие полицейские перешли на сторону митингующих.

В итоге Моралес согласился на проведение перевыборов, но это не помогло стабилизировать ситуацию в стране, поэтому ему пришлось подавать в отставку. После его заявления на улицах столицы Боливии Ла-Пас начались празднования.

После заявления Моралеса об отставке начался эффект «домино» в правительстве. Вице-президент страны Альваро Гарсия-Линера, главы двух палат парламента, несколько министров и их заместителей, а также несколько мэров и губернаторов решили сложить свои полномочия. Сам Моралес скрылся, заявив о том, что полиция хочет его арестовать. Также она написал в Twitter, что ордер на его задержание незаконен, а государственный переворот подрывает верховенство права в Боливии.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о готовности предоставить Моралесу политическое убежище. Кроме того, Эбрард заявил, что в мексиканском посольстве в Ла-Пасе скрываются многие боливийские чиновники и парламентарии.

После того, как Боливия осталась без высшего руководства, все полномочия власти перешли к Жанин Аньес, которая является вторым замглавы парламента и представляет оппозицию. Аньес заявила о необходимости проведение срочной сессии парламента, на которой утвердят отставку президента и вице-президента, а также назначат даты новых президентских и парламентских выборов.

Один из лидеров оппозиции Боливии Луис Фернандо Камачо сообщил в Twitter, что полиция объявила Моралеса в розыск. В настоящее время правоохранители и военные заняты поиском сбежавшего президента в провинции Чапаре. Президентский самолет, на котором Моралес улетел из Ла-Паса, уже арестован, но самого беглеца пока не нашли.

Как известно, 60-летний Моралес являлся бессменным президентом Боливии с 2006 года.