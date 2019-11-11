У Болівії оголосили у розшук президента Ево Моралеса, котрий подав у відставку. Фото: ЛиПорт

https://racurs.ua/ua/n129272-u-boliviyi-ogolosyly-u-rozshuk-prezydenta-evo-moralesa-kotryy-podav-u-vidstavku.html

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Ево Моралес, президент Болівії, у неділю, 10 листопада, в ефірі національного телебачення відмовився від посади глави держави. Причиною такого рішення стали масові протести, які охопили країну після оголошення підсумків президентських виборів, що відбулися в Болівії 20 жовтня.

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Попередні підсумки виборів вказували на те, що буде призначено другий тур. Однак наступного дня, після обробки 95% протоколів для голосування, було оголошено, що Моралес набрав 46,87% голосів, а його опонент Карлос Меса, який правив країною з 2003 по 2005 роки, отримав 36,73% голосів виборців. Згідно з законодавством Болівії, аби стати президентом, претенденту досить набрати понад 40% голосів, а розрив із найближчим опонентом має становити не менше 10%, повідомляє dw.com.

Після цього Меса заявив, що на виборах мали місце фальсифікації, і в країні спалахнули масові протести, унаслідок яких загинули троє людей і сотні дістали поранення. Багато поліцейських перейшли на бік мітингувальників.

Як наслідок, Моралес погодився на проведення перевиборів, але це не допомогло стабілізувати ситуацію у країні, тому йому довелося подавати у відставку. Після його заяви на вулицях столиці Болівії Ла-Пас почалися святкування.

Слідом за заявою Моралеса про відставку почався ефект «доміно» в уряді. Віце-президент країни Альваро Гарсія-Лінера, глави двох палат парламенту, кілька міністрів та їхніх заступників, а також кілька мерів і губернаторів вирішили скласти свої повноваження. Сам Моралес зник, заявивши про те, що поліція хоче його заарештувати. Також він написав у Twitter, що ордер на його затримання є незаконним, а державний переворот підриває верховенство права у Болівії.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард повідомив про готовність надати Моралесу політичний притулок. Окрім того, Ебрард заявив, що в мексиканському посольстві в Ла-Пасі переховуються багато болівійських чиновників і парламентарів.

Після того, як Болівія залишилася без вищого керівництва, всі повноваження влади перейшли до Жанін Аньєс, яка є другим заступником голови парламенту і представляє опозицію. Аньєс заявила про необхідність проведення термінової сесії парламенту, на якій затвердять відставку президента та віце-президента, а також призначать дату нових президентських і парламентських виборів.

Один із лідерів опозиції Болівії Луїс Фернандо Камачо повідомив у Twitter, що поліція оголосила Моралеса в розшук. Наразі правоохоронці та військові зайняті пошуком утікача в провінції Чапаре. Президентський літак, на якому Моралес вилетів із Ла-Паса, вже заарештовано, але самого втікача поки що не знайшли.

Як відомо, 60-річний Моралес був беззмінним президентом Болівії з 2006 року.