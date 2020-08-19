Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта. Фото: thebabel

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Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта подав і відставку та розпустив парламент країни.

Таке рішення глава державі ухвалив після того, як військовослужбовці-заколотники затримали його та вищих посадових осіб його уряду, зокрема прем'єр-міністра Сіссе. Кейта заявив, що проти силового вирішення питання. Про це повідомляє Reuters.

Я не хочу, щоб проливалася кров, щоб зберегти мою владу, — заявив він зверненні по державному телебаченню.

Як відомо, в останні тижні в Малі проходили акції протесту проти президента Кейта та прем'єра Сіссе. У вівторок, 18 серпня, мітингувальники зібралися на площі Незалежності для продовження протестів. Під час зіткнень демонстрантів та їхніх супротивників загинули не менше п’яти осіб.

Окрім того, вчора на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців. Заколотники заявили, що глава держави повинен покинути країну, якщо хоче зупинити кровопролиття.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року президент Болівії Ево Моралес відмовився від посади глави держави, оскільки країна потопала у масових протестах, які охопили країну після оголошення підсумків президентських виборів, що відбулися в Болівії.