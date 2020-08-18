Літак ФСБ Росії приземлився у Мінську. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/ua/n142657-litak-fsb-rosiyi-pryzemlyvsya-u-minsku-foto.html

Ракурс

Літак Федеральної служби безпеки Російської Федерації сьогодні ввечері, 18 серпня, здійснив посадку в Мінську.

Йдеться про літак Ту-214ПУ (серійний № 523, реєстраційний № RA-64523), повідомляє у Telegram-каналі Nexta Live.

У повідомленні зазначено, що скоріше за все, це літак спецзв’язку, призначений для обльоту по колу заданих точок під час виїзних візитів перших осіб РФ.

Також є інформація, що цим літаком користується директор ФСБ РФ Олександр Бортников. У лютому 2015 року Бортников відвідував із візитом Вашингтон. Тоді у столиці США приземлився саме цей борт.

Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко останніми днями провів кілька телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним, який заявив про готовність надати підтримку Лукашенку з питання «захисту Білорусі».

За деякими даними, Лукашенко разом зі своїм оточенням може втекти до Росії, якщо протести в Білорусі приведуть до повалення влади.