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Ракурс
Самолет ФСБ России приземлился в Минске. Фото: Lenta.UA

Самолет ФСБ России приземлился в Минске (ФОТО)

18 авг 2020, 23:20
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Самолет Федеральной службы безопасности Российской Федерации сегодня вечером, 18 августа, совершил посадку в Минске.

Речь идет о самолете Ту-214ПУ (серийный № 523, регистрационный № RA-64523), сообщает в Telegram-канале Nexta Live.

Самолет ФСБ России приземлился в Минске. Фото: TelegramВ сообщении указано, что скорей всего, это самолет спецсвязи, предназначенный для облета по кругу заданных точек во время выездных визитов первых лиц РФ.

Самолет ФСБ России приземлился в Минске. Фото: Telegram

Также имеется информация, что этим самолетом пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. В феврале 2015 года Бортников посещал с визитом Вашингтон. Тогда в столице США приземлился именно этот борт.

Самолет ФСБ России приземлился в Минске. Фото: Telegram


Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко за последние дни провел несколько телефонных бесед с президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил о готовности оказать поддержку Лукашенко в вопросе «защиты Беларуси».

По некоторым данным, Лукашенко вместе со своим окружением может сбежать в Россию, если протесты в Беларуси приведут к свержению власти.

Источник: Ракурс


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