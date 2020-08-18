Самолет ФСБ России приземлился в Минске. Фото: Lenta.UA

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Ракурс

Самолет Федеральной службы безопасности Российской Федерации сегодня вечером, 18 августа, совершил посадку в Минске.

Речь идет о самолете Ту-214ПУ (серийный № 523, регистрационный № RA-64523), сообщает в Telegram-канале Nexta Live.

В сообщении указано, что скорей всего, это самолет спецсвязи, предназначенный для облета по кругу заданных точек во время выездных визитов первых лиц РФ.

Также имеется информация, что этим самолетом пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. В феврале 2015 года Бортников посещал с визитом Вашингтон. Тогда в столице США приземлился именно этот борт.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко за последние дни провел несколько телефонных бесед с президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил о готовности оказать поддержку Лукашенко в вопросе «защиты Беларуси».

По некоторым данным, Лукашенко вместе со своим окружением может сбежать в Россию, если протесты в Беларуси приведут к свержению власти.