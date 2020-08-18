Задержан «минер» посольств США и Турции в Киеве. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n142656-zaderjan-miner-posolstv-ssha-i-turcii-v-kieve.html

Ракурс

«Минер» посольств США и Турции в Киеве задержан правоохранителями. Им оказался 46-летний гражданин Армении, который в субботу, 1 августа, со своего мобильного телефона осуществил два звонка на линию «102» и сообщил о минировании зданий двух посольств.

Задержанному объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Правоохранители установили, что сообщения о минировании посольств США и Турции являются ложными, а взрывоопасные предметы или вещества в зданиях посольств отсутствуют.

После проведения следственных мероприятий полицейским удалось установить личность телефонного «шутника». В настоящее время решается вопрос об избрании «минеру» меры пресечения.

Такие шутки могут дорого обойтись задержанному. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ракурс», на Харьковщине задержан местный житель, который решил отомстить работникам одного из отделений Пенсионного фонда, с которыми он накануне поскандалил. Мужчина по телефону сообщил о минировании здания Пенсионного фонда. Полицейские вычислили псевдоминера.