Яблочный Спас. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n142655-19-avgusta-otmechaut-yablochnyy-spas-i-vsemirnyy-den-fotografii.html

Ракурс

19 августа праздник — Яблочный Спас. Официальное название церковного праздника Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси праздник принято называть Яблочным Спасом или Вторым Спасом.

Этот праздник отмечался еще в V веке. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых праздников. В этот день отмечали не только религиозный праздник, но и приход осени.

К этому времени в садах созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги. Каждая хозяйка пыталась удивить гостей необычным рецептом яблочного пирога.

До Второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и лишь потом употребляли в пищу. Было принято, доедая последний кусок яблока, загадывать желание. Наши предки верили, что оно обязательно исполнится.

В этот день устраивались ярмарки, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, должны были угостить плодами больных и нищих. Нарушавших этот обычай, считали непорядочными людьми.

В народе говорили, что после Преображения и погода преображается. Ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас — бери рукавицы про запас», «Второй Спас шубу припас», — подмечали люди.

Также 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. Дата праздника была выбрана не случайно, ведь в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру.

Всемирный день фотографии — это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться, а значит событие невероятно яркое и позитивное. В ряде стран в этот день проводятся мастер-классы от профессиональных фотографов, различные семинары и флешмобы.

Этот день в истории

19 августа происходили следующие события:

в 1960 году советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю;

в 1991 году в Москве произошла попытка государственного переворота.

В этот день родились: