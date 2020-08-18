19 серпня відзначають Яблучний Спас та Всесвітній день фотографіїhttps://racurs.ua/ua/n142655-19-serpnya-vidznachaut-yabluchnyy-spas-ta-vsesvitniy-den-fotografiyi.htmlРакурс
19 серпня свято — Яблучний Спас. Офіційна назва церковного свята Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Однак на Русі свято прийнято називати Яблучним Спасом або Другим Спасом.
Це свято відзначалося ще у V столітті. На Русі Яблучний Спас завжди відзначали масово. Цього дня відзначали не тільки релігійне свято, а й прихід осені.
До цього часу в садах дозрівали яблука. Їх збирали, їли з медом і цукром, а також готували з них різні страви, наприклад, пироги. Кожна господиня намагалася здивувати гостей незвичайним рецептом яблуневого пирога.
До Другого Спаса їсти яблука заборонялося, а перші зібрані цього дня плоди освячували у церкві і лише потім вживали в їжу. Було прийнято, доїдаючи останній шматок яблука, загадувати бажання. Наші предки вірили, що воно обов’язково здійсниться.
Цього дня влаштовувалися ярмарки, на яких виставляли цілі вози з яблуками. Крім того, люди, що мали сади, повинні були пригостити плодами хворих і жебраків.
У народі говорили, що після Преображення і погода змінюється. Ночі стають по-осінньому холодними. «Прийшов Спас — бери рукавиці про запас», «Другий Спас шубу запас», — помічали люди.
Також 19 серпня відзначається Всесвітній день фотографії. Свято було засновано у 2009 році з ініціативи австралійського фотографа Корскі Ара. Дата свята була обрана не випадково, адже цього дня у 1839 році було представлено метод отримання відбитка фото — дагеротипа, прототипу фотографії. Винахід належить Луї Жаку Манде Дагеру.
Всесвітній день фотографії — це свято усіх, хто любить фотографувати і фотографуватися, а значить подія неймовірно яскрава і позитивна. У низці країн цього дня проводяться майстер-класи від професійних фотографів, різні семінари та флешмоби.
Цей день в історії
19 серпня відбувалися такі події:
- у 1960 році радянський космічний корабель з собаками Білкою і Стрілкою на борту здійснив добовий політ із поверненням на Землю;
- у 1991 році в Москві відбулася спроба державного перевороту.
Цього дня народилися:
- французький вчений і винахідник Блез Паскаль (1623 рік);
- шотландський вчений, винахідник парової машини Джеймс Ватт (1736 рік);
- французький кутюр'є, велика постать в історії моди XX століття Габріель Шанель (1883 рік);
- англійський і голлівудський режисер Тоні Скотт (1944 рік);
- 42-й президент США Білл Клінтон (1946 рік).