Четверо дітей наїлися щурячої отрути на Харківщині. Фото: TV.ua

https://racurs.ua/ua/n142654-chetvero-ditey-nayilysya-schuryachoyi-otruty-na-harkivschyni.html

Ракурс

Отруїлися щурячою отрутою четверо дітей на Харківщині. Інцидент стався у селі Липці Харківського району. Дітей віком двох, п’яти, шести і восьми років із отруєнням було доставлено до токсикологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомив, що діти із трьох сімей під час гри знайшли банку з щурячою отрутою і з’їли її, пише Kharkiv Today.

В усіх чотирьох маленьких пацієнтів легкий ступінь отруєння, вони разом з мамами перебувають у лікарні.

На місце події прибули правоохоронці. Поліцейські з’ясували, що діти знайшли банку з отрутою, коли грали вдома. Вміст банки вони вирішили з’їсти. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», до Сколівської центральної районної лікарні на Львівщині доставили 14 пацієнтів із харчовим отруєнням, у тому числі чотирьох дітей. Усі госпіталізовані харчувалися у готелі «Рандеву» в селі Славське.