Небезпечну космічну «кулю» проґавили в NASA. Фото: rumedia24.com

https://racurs.ua/ua/n142653-nebezpechnu-kosmichnu-kulu-pro-avyly-v-nasa.html

Ракурс

Астероїд розміром із великий пікап пролетів у небезпечній близькості від Землі. Космічна «куля» пролетіла над південною півкулею Землі зі швидкістю 44,4 тис. км/год. Відстань між небесним каменем і нашою планетою була якихось 3 тис. км, що за космічними мірками вважається мізерною.

Йдеться про астероїд 2020 QG або ZTF0DxQ, який прилетів із боку Сонця. Спеціалісти NASA помітили астероїд лише через шість годин після того, як він пролетів повз нашої планети, повідомляє Fox News.

За оцінками вчених, це найближчий відомий проліт астероїда, який не вразив Землю.

Астероїд ZTF0DxQ є навколоземних об'єктом, але не вважається потенційно небезпечним. Його розмір становить від трьох до шести метрів завширшки. Вчені вважають, що астероїд розпався б під час входження у щільні шари земної атмосфери.

За даними NASA, «потенційно небезпечні» навколоземні об'єкти — це космічні об'єкти, які перебувають на відстані в межах 7,5 млн км і мають діаметр понад 150 м. За скромними оцінками, існує близько 18 тис. таких об'єктів.

Як раніше писав «Ракурс», Церера — найбільша карликова планета поясу астероїдів Сонячної системи, розташованого між Марсом і Юпітером, має океан із солоної рідини. Він розташований під поверхнею планети.