Опасную космическую «пулю» проглядели в NASA. Фото: rumedia24.com

https://racurs.ua/n142653-opasnuu-kosmicheskuu-pulu-proglyadeli-v-nasa.html

Ракурс

Астероид размером с большой пикап пролетел в опасной близости от Земли. Космическая"пуля" пронеслась над южным полушарием Земли со скоростью 44,4 тыс. км/ч. Расстояние между небесным камнем и нашей планетой составляло всего 3 тыс. км, что по космическим меркам считается мизерным.

Речь идет об астероиде 2020 QG или ZTF0DxQ, который прилетел со стороны Солнца. Специалисты NASA заметили астероид лишь спустя шесть часов после того, как он пролетел мимо нашей планеты, сообщает Fox News.

По оценкам ученых, это самый близкий известный пролет астероида, который не поразил Землю.

Астероид ZTF0DxQ является околоземным объектом, но не считается потенциально опасным. Его размер составляет от трех до шести метров в ширину. Ученые считают, что астероид бы распался при вхождении в плотные слои земной атмосферы.

По данным NASA, «потенциально опасные» околоземные объекты — это космические объекты, которые находятся на расстоянии в пределах 7,5 млн км и имеют диаметр более 150 м. По скромным оценкам, существует около 18 тыс. таких объектов.

Как ранее писал «Ракурс», Церера — крупнейшая карликовая планета пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между Марсом и Юпитером, имеет океан из соленой жидкости. Он расположен под поверхностью планеты.