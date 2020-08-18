Найден мертвым ранее пропавший член избиркома в Беларуси. Фото: 015

https://racurs.ua/n142652-nayden-mertvym-ranee-propavshiy-chlen-izbirkoma-v-belarusi.html

Ракурс

Найден мертвым ранее пропавший без вести член избирательной комиссии в белорусском городе Волковыске Константин Шишмаков. Он был одним из двух членов избиркома, которые отказались подписывать протокол о результатах голосования.

Тело 29-летнего Шишмакова, который работал директором военно-исторического музея имени Багратиона, нашли в реке Неман. Обстоятельства смерти указывают на суицид, сообщает TUT.BY.

По словам родственников, Шишмаков пропал 15 августа. Неделю после выборов он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. Но в тот же день Шишмаков позвонил жене и сказал, что больше он здесь работать не будет и идет домой. После этого Шишмаков на связь не выходил и его никто не видел.

Информацию об обнаружении тела Шишмакова подтвердил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Как ранее писал «Ракурс», белорусские правозащитники утверждают, что за время массовых акций протеста погибли, по меньшей мере, пять человек. Еще семь человек находятся в критическом состоянии.