Украинский фильм оказался в лонг-листе «Европейского Оскара». Фото: Freshnews

https://racurs.ua/n142651-ukrainskiy-film-okazalsya-v-longliste-evropeyskogo-oskara-video.html

Ракурс

Украинский фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича оказался среди претендентов на номинацию Премии Европейской киноакадемии. Эту премию еще принято называть «Европейским Оскаром».

Чтобы фильм оказался среди номинантов на премию, за него должны проголосовать кинокритики. Результаты голосования будут оглашены 7 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье, сообщают создатели фильма в Facebook.

Фильм «Атлантида» рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с РФ и возвращения оккупированных территорий.

Съемки киноленты проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. Главные роли в фильме исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

«2025-й год. Прошел год с того момента, как Украина победила в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Оставшиеся здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. Но даже на фоне масштабного опустошения рождается новая любовь», — говорится в описании к фильму.

«Атлантида» стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале. Премьера фильма в Украине запланирована на 5 ноября.

Как ранее писал «Ракурс», министр культуры Александр Ткаченко считает, что в Украине было снято лишь два успешных фильма за последние годы. Это фильм «Киборги» и кинокартина «Бешеная свадьба».