Український фільм опинився у лонг-листі «Європейського Оскара». Фото: Freshnews

https://racurs.ua/ua/n142651-ukrayinskyy-film-opynyvsya-u-long-lysti-ievropeyskogo-oskara-video.html

Ракурс

Український фільм «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича опинився серед претендентів на номінацію Премії Європейської кіноакадемії. Цю премію ще прийнято називати «Європейським Оскаром».

Щоб фільм опинився серед номінантів на премію, за нього повинні проголосувати кінокритики. Результати голосування будуть оголошені 7 листопада на Фестивалі європейського кіно у Севільї, повідомляють творці фільму в Facebook.

Фільм «Атлантида» розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з РФ і повернення окупованих територій.

Зйомки кінострічки проходили з січня по березень 2018 року в Маріуполі. Головні ролі у фільмі виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду «Вернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

«2025-й рік. Пройшов рік із того моменту, як Україна перемогла у війні з Росією. Окуповані території повернуті, але Донбас визнаний непридатним для проживання. Ты, хто тут залишились, долають наслідки екологічної та гуманітарної кризи. Але навіть на тлі масштабного спустошення народжується нова любов», — йдеться в описі до фільму.

«Атлантида» став першим українським фільмом, який отримав призове місце на Венеціанському кінофестивалі. Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада.

Як раніше писав «Ракурс», міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що в Україні було знято лише два успішних фільми за останні роки. Це фільм «Кіборги» та кінострічка «Скажене весілля».