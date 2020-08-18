Карати виборців за неправдиві дані пропонують у МВС. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n142650-karaty-vyborciv-za-nepravdyvi-dani-proponuut-u-mvs.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 року були головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема обговорювалося питання удосконалення виборчого законодавства для усунення спроб незаконного впливу на виборчий процес.

Зустріч відбулася з ініціативи міністра внутрішніх справ і голови Центральної виборчої комісії, за участю представників Нацполіції, Громадянської мережі ОПОРА та Офісу президента, повідомляє прес-служба МВС.

На розгляд нардепів під час засідання позачергової сесії парламенту 25 серпня винесуть зміни до Виборчого кодексу.

Йдеться про доповнення статті Виборчого кодексу у частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців. Пропонується посилити відповідальність самих виборців.

Випадки надання недостовірних відомостей вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на такі порушення необхідно терміново реагувати. Поки що подібні порушення зустрічаються не дуже часто, але у МВС не хочуть, щоб вони набули масового характеру.

Наразі відповідальність за недостовірну інформацію несуть паспортні столи. У МВС ініціюють, щоб таку ж відповідальність несли й самі виборці.

Як раніше писав «Ракурс», Юлія Тимошенко заявляє, що територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області нова влада формує «старими методами». У комісіях опозиція не отримала жодного представника, що дає можливість правлячій партії повністю контролювати усі ТВК області.