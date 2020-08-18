Обвинувальний акт вручили Юлії Кузьменко. Фото: Рубрика

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Ракурс

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета є однією із найбільш резонансних. Сьогодні, 18 серпня, обвинувальний акт був вручений Юлії Кузьменко, яка є одним із фігурантів цієї справи.

Про це повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, повідомляє «Укрінформ».

Безпалий уточнив, що обвинувальний акт був вручений о 14.30.

Адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисному поки що не вручали обвинувальний акт, хоча вручення було призначено 18 серпня на 17.00.

Сьогодні також хотіли вручити обвинувальний акт Яні Дугарь, але підозрювана і адвокати відмовилися його отримувати через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття усіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться у клопотанні про припинення справи.

Як раніше писав «Ракурс», Кузьменко відпустили під домашній арешт. Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, яке продовжувало арешт Кузьменко до 13 вересня.