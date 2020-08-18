Обвинительный акт вручили Юлии Кузьменко. Фото: Рубрика

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Ракурс

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета является одним из самых резонансных. Сегодня, 18 августа, обвинительный акт был вручен Юлии Кузьменко, которая является одним из фигурантов этого дела.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый, сообщает «Укринформ».

Безпалый уточнил, что обвинительный акт был вручен в 14.30.

Адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному пока не вручали обвинительный акт, хотя вручение было назначено 18 августа на 17.00.

Сегодня также хотели вручить обвинительный акт Яне Дугарь, но подозреваемая и адвокаты отказались его получать из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.

Как ранее писал «Ракурс», Кузьменко отпустили под домашний арест. Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева, которое продлевало арест Кузьменко до 13 сентября.