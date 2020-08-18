Левин пришел на суд в трусах. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n142648-na-sud-po-delu-gandzuk-levin-prishel-v-trusah-foto.html

Ракурс

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк уже рассматривается в суде, но сегодня в зале суда не обошлось без «цирка», который устроил подозреваемый Алексей Левин. Он пришел на подготовительное заседание Днепровского районного суда Киева практически голым, на нем были лишь останки трусов.

Левин утверждает, что у него пытались выбить показания на Владислава Мангера, сняли всю одежду и в таком виде привели в суд, сообщается в группе «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

В сообщение отмечается, что подобные заявления Левина трудно назвать правдивыми, ведь заседание суда подготовительное. А на подготовительном заседании суда никто не дает показания.

На скамье подсудимых также находится глава Херсонской гособладминистрации Владислав Мангер.

Адвокат Маси Найем в своем Facebook заявил, что ждал этого заседания суда два года. Адвокат выразил надежду, что в суде все же удастся получить ответ на вопрос, кто именно решил облить кислотой Гандзюк.

Впереди еще много судебных заседаний, на которых мыбудем наблюдать, как рождается или умирает справедливость, — заявил Найем.

Как ранее писал «Ракурс», Мангера и Левина обвиняют в заказе и организации нападения на Гандзюк 31 июля 2018 года, что привело к смерти потерпевшей. Следствием установлено, что подозреваемые по предварительному сговору группой лиц организовали совершение умышленного тяжкого телесного повреждения способом, который носит характер особого мучения и повлекшим смерть Гандзюк.