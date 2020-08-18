Левін прийшов на суд у трусах. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n142648-na-sud-u-spravi-gandzuk-levin-pryyshov-u-trusah-foto.html

Ракурс

Справа про вбивство Катерини Гандзюк вже розглядається у суді, але сьогодні в залі суду не обійшлося без «цирку», який влаштував підозрюваний Олексій Левін. Він прийшов на підготовче засідання Дніпровського районного суду Києва практично голим, на ньому були лише останки трусів.

Левін стверджує, що у нього намагалися вибити свідчення на Владислава Мангера, зняли весь одяг і в такому вигляді привели до суду, повідомляється у групі «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

У повідомленні зазначається, що подібні заяви Левіна важко назвати правдивими, адже засідання суду підготовче. А на підготовчому засіданні суду ніхто не дає показання.

На лаві підсудних також перебуває і голова Херсонської держобладміністрації Владислав Мангер.

Адвокат Масі Найєм у своєму Facebook заявив, що чекав цього засідання суду два роки. Адвокат висловив надію, що у суді все ж вдасться отримати відповідь на питання, хто саме вирішив облити кислотою Гандзюк.

Попереду ще багато судових засідань, на яких ми будемо спостерігати, як народжується або вмирає справедливість, — заявив Найєм.

Як раніше писав «Ракурс», Мангера і Левіна звинувачують у замовленні та організації нападу на Гандзюк 31 липня 2018 року, що призвело до смерті потерпілої. Слідством встановлено, що підозрювані за попередньою змовою групою осіб організували вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, який носить характер особливого мучення та спричинило смерть Гандзюк.