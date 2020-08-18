Ексгумацію тіл загиблих під час війни в 2014 році провели в Слов’янську. Фото: НПУ

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Ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій в 2014 році провели в Словянську. Правоохоронці під час досудового розслідування виявили поховання з невпізнаними тілами на території кладовища у Слов’янську.

Було проведено ексгумацію тіл спільно з поліцією, групою ЗСУ, незалежними експертами з судової медицини від міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це 18 серпня повідомила прес-служба управління Нацполіції в Житомирській області.

Процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. У поліції заявили, що силовики використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

Попередньо встановлено, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році. У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їхні особи. Зразки ДНК направлять до Києва.

Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Генеральна прокуратура України спрямувала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про позасудові страти російським окупаційними військами українських військовослужбовців.