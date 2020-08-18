Найкорисніший продукт для відновлення нервових клітин назвали вчені. Фото: selfpickup.ru

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Шкаралупа індійського горіха кеш’ю містить речовини, які не лише відновлюють пошкоджені нерви людини. Цей продукт може також допомогти в лікуванні розсіяного склерозу та пов’язаних з цим захворювань центральної нервової системи.

Виявилося, що хімічна сполука в цій шкаралупі сприяє відновленню мієліну — речовини, яка формує захисну оболонку нервових волокон. Такого висновку дійшли вчені з Медичного центру університету Вандербільда, повідомляє EurekAlert.

Автори дослідження зазначають, що їхнє відкриття пропонує новий напрямок у пошуках методів лікування, спрямованих на корекцію руйнівного впливу розсіяного склерозу та інших демієлінізуючих захворювань. Речовина в шкарлупі отримала назву анакардова кислота.

Медики тестували вплив шкаралупи в експериментах з безпосереднім впровадженням активної речовини в клітини щурів, а також обробкою організму тварин цим з'єднанням. Виявилося, що у всіх випадках речовина показала збільшення рівня мієліну і зниження паралічу нервової системи.

Нагадаємо, учені з Університету Макгілла після проведення низки досліджень дійшли висновку, що літій у малих дозах може зупиняти розвиток хвороби Альцгеймера.