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Ракурс
Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку. Фото: LIGA.net

Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку

18 сер 2020, 16:45
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Дощ із какао пройшов у містечку Ольтен, яке розташоване на півночі Швейцарії. Місцеві жителі стали свідками того, як з неба сиплеться коричневий порошок. Він вкрив землю та запарковані автомобілі.

Як виявилося, це був порошок какао, викид якого стався на місцевій шоколадній фабриці Lindt & Sprüngli через поломки у системі вентиляції, повідомляє видання Oltner Tagblatt.

Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку. Фото: Oltner TagblattНа підприємстві не стали заперечувати, що дощ із какао є результатом поломки, але запевнили, що какао не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища та людей.

Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку. Фото: Oltner TagblattКерівництво шоколадної фабрики пообіцяло за свій рахунок помити усі автомобілі, які засипало порошком какао.

Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку. Фото: Oltner Tagblatt


На підприємстві заявили, наразі ведуться роботи з усунення несправності і незабаром викиди будуть повернуті до норми.

Як раніше писав «Ракурс», російська чиновниця може позбутися посади через скандальні селфі в «шоколадній» ванні. Чиновниця виклала у соцмережі фото з санаторію. На них вона в лікувальній нафталановій ванні.


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