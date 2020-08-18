Дощ із какао пройшов у швейцарському містечку. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n142645-dosch-iz-kakao-proyshov-u-shveycarskomu-mistechku.html

Ракурс

Дощ із какао пройшов у містечку Ольтен, яке розташоване на півночі Швейцарії. Місцеві жителі стали свідками того, як з неба сиплеться коричневий порошок. Він вкрив землю та запарковані автомобілі.

Як виявилося, це був порошок какао, викид якого стався на місцевій шоколадній фабриці Lindt & Sprüngli через поломки у системі вентиляції, повідомляє видання Oltner Tagblatt.

На підприємстві не стали заперечувати, що дощ із какао є результатом поломки, але запевнили, що какао не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища та людей.

Керівництво шоколадної фабрики пообіцяло за свій рахунок помити усі автомобілі, які засипало порошком какао.

На підприємстві заявили, наразі ведуться роботи з усунення несправності і незабаром викиди будуть повернуті до норми.

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