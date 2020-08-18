Дождь из какао прошел в швейцарском городке. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n142645-dojd-iz-kakao-proshel-v-shveycarskom-gorodke.html

Ракурс

Дождь из какао прошел в городке Ольтен, который расположен на севере Швейцарии. Местные жители стали свидетелями того, как с неба сыпется коричневый порошок. Он укрыл землю и припаркованные автомобили.

Как оказалось, это был порошок какао, выброс которого произошел на местной шоколадной фабрики Lindt & Sprüngli из-за поломки в системе вентиляции, сообщает издание Oltner Tagblatt.

На предприятии не стали отрицать, что дождь из какао является результатом поломки, но заверили, что какао не представляет никакой угрозы для окружающей среды и людей.

Руководство шоколадной фабрики пообещало за свой счет помыть все автомобили, которые засыпало порошком какао.

На предприятии заявили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и вскоре выбросы будут возвращены к норме.

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