Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дождь из какао прошел в швейцарском городке. Фото: LIGA.net

Дождь из какао прошел в швейцарском городке

18 авг 2020, 16:45
999

Дождь из какао прошел в городке Ольтен, который расположен на севере Швейцарии. Местные жители стали свидетелями того, как с неба сыпется коричневый порошок. Он укрыл землю и припаркованные автомобили.

Как оказалось, это был порошок какао, выброс которого произошел на местной шоколадной фабрики Lindt & Sprüngli из-за поломки в системе вентиляции, сообщает издание Oltner Tagblatt.

Дождь из какао прошел в швейцарском городке. Фото: Oltner Tagblatt

На предприятии не стали отрицать, что дождь из какао является результатом поломки, но заверили, что какао не представляет никакой угрозы для окружающей среды и людей.

Дождь из какао прошел в швейцарском городке. Фото: Oltner Tagblatt

Руководство шоколадной фабрики пообещало за свой счет помыть все автомобили, которые засыпало порошком какао.

Дождь из какао прошел в швейцарском городке. Фото: Oltner Tagblatt


На предприятии заявили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и вскоре выбросы будут возвращены к норме.

Как ранее писал «Ракурс», российская чиновница может лишиться должности из-за скандальных селфи в «шоколадной» ванной. Чиновница выложила в соцсети фото из санатория. На них она в лечебной нафталановой ванне.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров