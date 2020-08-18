Вспышки коронавируса зафиксировали в Винницкой области и Житомире. Фото: сайт Кличко

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Новые вспышки коронавируса зафиксировали в двух областях Украины. Так, COVID-19 обнаружили в Ярышевском психоневрологическом интернате Винницкой области.

Первый случай заболевания в учреждении зафиксировали еще неделю назад у младшей медсестры. Она контактировала с инфицированным человеком и еще с начала месяца находилась на больничном. Об этом 18 августа заявила заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Заболотная, сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.

В доме-интернате на коронавирус проверили 41 человека: шесть работников и 35 клиентов заведения. Инфекцию обнаружили у младшей медсестры и пяти клиентов. Всех больных положили в больницу, еще 44 работников тестируют на наличие коронавируса в организме.

Кроме того, вспышка коронавируса произошла на обувной фабрике в Житомире — заразились восемь работников. По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, COVID-19 сначала обнаружили у одного работника, а потом заболели и другие.

Напомним, вспышка коронавируса в городской клинической больнице имени Лучанского в Херсоне привела к заражению трех десятков человек и смерти трех больных. Сейчас продолжается служебное расследование относительно событий в медицинском учреждении, оно должно завершиться до конца недели.