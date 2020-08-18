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Чем займется Фокин в ТКГ, рассказал Кравчук. Фото: Експрес онлайн

Чем займется Фокин в ТКГ, рассказал Кравчук

18 авг 2020, 16:16
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Война на Донбассе длится уже шесть лет, но Украина не теряет надежду урегулировать конфликт благодаря Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Сегодня ТКГ пополнилась новым представителем Украины — 87-летним экс-премьер-министром Украины Витольдом Фокиным.

По словам его начальника, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, Фокин будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом оккупированного Донбасса. У экс-премьер-министра есть в этом опыт. Кроме того, он с 16 лет работал на шахтах на Донбассе, поэтому лично знает многих людей оттуда. Об этом Кравчук рассказал в комментарии «РБК-Украина».


Кравчук отметил, что Фокин — человек, у которого есть позиция и опыт. Кроме того, он хочет, чтобы «Украина была государством, которое строит демократическую цивилизованную жизнь».

Глава украинской делегации добавил, что кандидатуру экс-премьер-министра предложил глава Офиса президента Андрей Ермак. Вероятно, перед этим кандидатуру Фокина глава ОП согласовал с президентом Владимиром Зеленским.


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