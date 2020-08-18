Що робитиме Фокін у ТКГ, розповів Кравчук. Фото: Експрес онлайн

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Війна на Донбасі триває вже шість років, але Україна не втрачає надію врегулювати конфлікт завдяки Тристоронній контактній групі (ТКГ). Сьогодні ТКГ поповнилася новим представником України — 87-річним екс-прем'єр-міністром України Вітольдом Фокіним.

За словами його начальника, голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Фокін буде відповідати за комунікацію з громадянським суспільством окупованого Донбасу. У екс-прем'єр-міністра є відповідний досвід. Окрім того, він з 16 років працював на шахтах на Донбасі, тому особисто знає багатьох людей звідти. Про це Кравчук розповів в коментарі «РБК-Україна».

Кравчук зазначив, що Фокін — людина, у якого є позиція і досвід. Окрім того, він хоче, щоб «Україна була державою, яка будує демократичне цивілізоване життя».

Глава української делегації додав, що кандидатуру екс-прем'єр-міністра запропонував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Ймовірно, перед цим кандидатуру Фокіна глава ОП погодив з президентом Володимиром Зеленським.