Фокіна офіційно ввели у склад мінської ТКГ

https://racurs.ua/ua/n142621-fokina-oficiyno-vvely-u-sklad-minskoyi-tkg.html

Ракурс

Вітольда Фокіна, 87-річного екс-прем'єр-міністра України на початку 1990-х років, президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Указ про призначення № 327/2020 президент підписав 18 серпня. Зеленський визначив Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою). Раніше ТКГ очолив колишній шеф Фокіна — президент України на початку 1990-х років Леонід Кравчук.

Раніше повідомлялося, що завданням 87-річного колишнього чиновника в ТКГ буде комунікація між жителями Донбасу — тих, які живуть на підконтрольній бойовикам ЛДНР території та тими людьми, які виїхали з ОРДЛО.

Вітольд Фокін у жовтні 1990 року очолив Раду міністрів України, а з березня 1991 року він став прем'єр-міністром. У відставку Фокін подав 30 вересня 1992 року.

Він був також депутатом Верховної Ради СРСР від Лисичанська, нардепом у 1991—1994 роках від Дарницького виборчого округу Києва. З 1993 року працював у науці.

«Ракурс» повідомляв, що 17 серпня глава держави істотно перекроїв склад РНБО.