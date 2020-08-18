Фокина официально ввели в состав минской ТКГ

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Ракурс

Витольда Фокина, 87-летнего экс-премьер-министра Украины в начале 1990-х годов, президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Указ о назначении № 327/2020 президент подписал 18 августа. Зеленский определил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию). Ранее ТКГ возглавил бывший шеф Фокина — президент Украины в начале 1990-х годов Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что задачей 87-летнего бывшего чиновника в ТКГ будет коммуникация между жителями Донбасса — теми, кто живет на подконтрольной боевикам так называемых ЛДНР территории и выехавшими из ОРДЛО.

Витольд Фокин в октябре 1990 года возглавил Совет министров Украины, а с марта 1991 года он стал премьер-министром. В отставку Фокин подал 30 сентября 1992 года.

Он был также депутатом Верховного Совета СССР от Лисичанска, нардепом в 1991—1994 годах от Дарницкого избирательного округа Киева. С 1993 года работал в науке.

«Ракурс» сообщал, что 17 августа глава государства существенно перекроил состав СНБО.