Сколько бюджетных мест будет в медицинских вузах, рассказали в Минздраве

Количество бюджетных мест в медвышах озвучили в Минздраве. Фото: zn.ua

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Государственный заказ в медицинских вузах в 2020 году составляет 4 тыс. 464 места. Объем по направлению «медицина» составляет 400 мест, «педиатрия» — 312 мест и 78 мест по направлению «стоматология».

Ежегодно украинские учреждения высшего образования выпускают около 11 тыс. будущих работников медицинской отрасли. В Министерстве здравоохранения отмечают, что необходимо для стажировки интернов выбирать только лучшие медучреждения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 18 августа.

По словам Степанова, выпускники вузов идут в интернатуру и становятся уже врачами по конкретной специальности. В министерстве уже утвердили новый порядок обучения в интернатуре.

Мы сейчас рассматриваем возможности, чтобы базами стажировки наших интернов были только лучшие ведущие учреждения здравоохранения, — отметил Степанов.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не хватает медицинских работников и этот вопрос планируют решать с помощью повышения зарплаты. В министерстве обещают, что с 1 сентября 2020 года ожидается поднятие заработной платы врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Но с 1 января 2021 года будет существенно повышена зарплата медработникам.