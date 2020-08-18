Скільки бюджетних місць буде у медичних вишах, розповіли у МОЗ

Кількість бюджетних місць у медвишах озвучили в МОЗ. Фото: zn.ua

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Вступ 2020 року триває. Державне замовлення у медичних вишах у 2020 році складає 4 тис. 464 місця. Обсяг за напрямом «медицина» складає 400 місць, «педіатрія» — 312 місць та 78 місць за напрямом «стоматологія».

Щороку українські заклади вищої освіти випускають близько 11 тис. майбутніх працівників медичної галузі. У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що необхідно для стажування інтернів обирати лише найкращі медзаклади. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 18 серпня.

За словами Степанова, випускники вишів ідуть в інтернатуру і стають вже лікарями з конкретної спеціальності. У міністерстві вже затвердили новий порядок навчання в інтернатурі.

Ми зараз розглядаємо можливості, щоб базами стажування наших інтернів були тільки найкращі провідні заклади охорони здоров’я, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не вистачає медичних працівників і це питання планують вирішувати за допомогою підвищення зарплатні. У міністерстві обіцяють, що з 1 вересня 2020 року очікується підняття заробітної плати лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Але з 1 січня 2021 року буде суттєво підвищена зарплатня медпрацівникам.