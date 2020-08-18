Коронавірус в Киеві. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142619-kilkist-novyh-hvoryh-na-koronavirus-znyjuietsya-v-kyievi-karta-infikuvannya.html

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Коронавірус в Києві зменшує оберти, захворюваність знижується третій день поспіль. За добу в столиці діагноз «коронавірус» підтвердили у 88 людей, з них семеро — діти.

Одна людина за добу померла, всього з початку пандемії в Києві від хвороби загинули 155 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Всього станом на ранок 18 серпня в Києві виявили 10 тис. 730 випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні в столиці 7 тис. 115 активних хворих.



За добу в Києві захворіли:

47 жінок у віці від 18 до 70 років;

34 чоловіків у віці від 20 до 79 років;

двоє дівчат 11 і 14 років і п’ятеро хлопчиків від 5 до 17 років.

У лікарні потрапили восьмеро пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу в:

Дарницькому районі — 17;

Голосіївському районі — 13;

Святошинському районі — 11;

Дніпровському районі — 11.

Зазначається, що за минулу добу одужали 75 киян, а за всю історію поширення коронавірусу в Києві інфекцію подолали 3 тис. 445 жителів столиці.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хворих на коронавірус після вихідних поменшало. Коронавірусну хворобу в Україні за минулу добу підтвердили у 1 тис. 464 осіб, помер 21 пацієнт.