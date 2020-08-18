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Ракурс
Коронавірус в Киеві. Фото: 112 Україна

Кількість нових хворих на коронавірус знижується в Києві — карта інфікування

18 сер 2020, 11:22
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Коронавірус в Києві зменшує оберти, захворюваність знижується третій день поспіль. За добу в столиці діагноз «коронавірус» підтвердили у 88 людей, з них семеро — діти.

Одна людина за добу померла, всього з початку пандемії в Києві від хвороби загинули 155 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Всього станом на ранок 18 серпня в Києві виявили 10 тис. 730 випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні в столиці 7 тис. 115 активних хворих.

За добу в Києві захворіли:


  • 47 жінок у віці від 18 до 70 років;
  • 34 чоловіків у віці від 20 до 79 років;
  • двоє дівчат 11 і 14 років і п’ятеро хлопчиків від 5 до 17 років.

У лікарні потрапили восьмеро пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу в:

  • Дарницькому районі — 17;
  • Голосіївському районі — 13;
  • Святошинському районі — 11;
  • Дніпровському районі — 11.

Зазначається, що за минулу добу одужали 75 киян, а за всю історію поширення коронавірусу в Києві інфекцію подолали 3 тис. 445 жителів столиці.

Карта розповсюдження коронавірусу в Киеві. Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хворих на коронавірус після вихідних поменшало. Коронавірусну хворобу в Україні за минулу добу підтвердили у 1 тис. 464 осіб, помер 21 пацієнт.

Джерело: Ракурс


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