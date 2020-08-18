Фільм за книгою Скрябіна почали знімати у Львові, фото — Є.Кравса

https://racurs.ua/ua/n142618-film-za-knygou-kuzmy-skryabina-pochaly-znimaty-u-lvovi-foto.html

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Кінофільм за книгою Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) почали знімати у Львові за підтримки Держкіно. Компанія Star Media вирішила екранізувати роман «Я, „Побєда“ і Берлін», який став літературним дебютом Скрябіна.

Зйомки стартували у день народження Кузьми 17 серпня. На знімальний майданчик прийшов і долучився до символічного розбиття тарілки й міський голова Львова Андрій Садовий. Реліз фільму запланували на 2021 рік.

Для зйомок на Херсонщині придбали старенький жовтий автомобіль «Побєда». Його умисно зістарили та підготували для різноманітних випробувань, розповів у Фейсбук львівський фотожурналіст Євген Кравс.

Щоб підсилити зацікавленість до фільму, організатори не називають імена акторів, які зіграють головних героїв фільму. Наразі точно відомо лише те, що у фільмі з’являться нові та несподівані обличчя.

В центрі цієї історії український музикант-початківець Кузьма, який разом із другом Бардом їде до Берліна на іржавій «Побєді», де хоче обміняти її у німецького колекціонера на шестисотий «Мерседес». Цим він хоче вразити свою кохану дівчину Барбару.

Але бурхливе нічне життя німецької столиці приносить герою карколомні пригоди, що змінюють його мету, гартують характер та допомагають віднайти своє справжнє «я».

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію — Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Влад Ряшин.

У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів. Зйомки відбуватимуться у Києві, Львові та Берліні. У Львові кіношники працюватимуть з 17 по 27 серпня на різних локаціях міста.

«Я, „Побєда“ і Берлін» був літературним дебютом Андрія Кузьменка. Книгу видали у 2006 році. До збірки увійшли дві повісті: «Я, „Побєда“ і Берлін» та «Місто, в якому не ходять гроші», а також тексти відомих пісень гурту «Скрябін».