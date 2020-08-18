Мер Умані Олександр Цебрій заночував на порозі Офісу президента. Фото: PavlovskyNews

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Олександр Цебрій, мер Умані, у ніч з 17 на 18 серпня заночував у спальному мішку біля порога Офісу президента на Банковій у Києві.

Так чиновник протестує проти приїзду в період карантину іноземців з «червоної зони», де найбільше заражених коронавірусом. Цебрій «не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів». За його інформацією, до Умані прибули вже 300−400 паломників. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами мера, на кордоні іноземців не перевіряють на наявність довідки про відсутність коронавірусу. Градоначальник обурений, що ніхто не може гарантувати місту безпечного святкування іудейського Нового року.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій пригрозив, що у розпал пандемії коронавірусу не допустить масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош ха-Шана — іудейського Нового року. Мер пригрозив заблокувати в’їзди до міста, якщо на загальнодержавному рівні не ухвалять рішення про заборону святкувань Рош ха-Шана. Цебрій пообіцяв поїхати в Київ і домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що епідемія коронавірусу спонукала уряд запровадити технічні обмеження на відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області.