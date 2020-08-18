Мэр Умани Александр Цебрий заночевал на пороге Офиса президента. Фото: PavlovskyNews

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Александр Цебрий, мэр Умани, в ночь с 17 на 18 августа заночевал в спальном мешке у порога Офиса президента на Банковой в Киеве.

Таким образом чиновник протестует против приезда в период карантина иностранцев из «красной зоны», где больше всего зараженных коронавирусом. Цебрий «не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов». По его информации, в Умань прибыли уже 300−400 паломников. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам мэра, на границе иностранцев не проверяют на наличие справки об отсутствии коронавируса. Градоначальник возмущен, что никто не может гарантировать городу безопасного празднования иудейского Нового года.

Напомним, мэр Умани Александр Цебрий пригрозил, что в разгар пандемии коронавируса не допустит массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана — иудейского Нового года. Мэр пригрозил заблокировать въезды в город, если на общегосударственном уровне не примут решение о запрете празднования Рош ха-Шана. Цебрий пообещал поехать в Киев и добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что эпидемия коронавируса побудила правительство ввести технические ограничения на посещения иностранцами города Умань Черкасской области.