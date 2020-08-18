О новой опасности из-за коронавируса рассказали в ВОЗ

https://racurs.ua/n142616-o-novoy-opasnosti-iz-za-koronavirusa-rasskazali-v-voz.html

Ракурс

Коронавирус в мире подкосил уже почти 22 млн человек. В последнее время чаще стала болеть молодежь в возрасте 20−40 лет. Что примечательно, в большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно.

Из-за того, что молодые люди часто не знают, что они являются переносчиками вируса, они становятся опасными для других категорий населения, в частности, пожилых людей. Из-за этого люди в возрасте от 20 до 40 лет «все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса». Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихоокеанского региона Такеши Касаи, передает Reuters.

Из-за роста количества больных коронавирусом некоторые страны решили вводить новые ограничения и усиливать карантин. Также в некоторых странах, которые, как считалось ранее, смогли победить коронавирус, снова начали регистрировать новые случаи заболевания.

Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил представитель ВОЗ.

По мнению представителя ВОЗ, страны могут лучше уменьшить разрушительные последствия COVID-19, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями.

По словам Такеши Касаи, несмотря на то, что наблюдается появление мутаций вируса, ВОЗ все еще считает коронавирус «относительно стабильным».

Как писал «Ракурс», Китай зарегистрировал патент на первую вакцину против коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2.