Супруги близнецы. Фото: Instagram

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Ракурс

Сестры-близнецы, которые вышли замуж за братьев-близнецов, объявили о своей беременности одновременно. Дети сестер с генетической точки зрения будут одновременно родными и двоюродными братьями и сестрами.

Отмечается, что с будущими мужьями сестры познакомились на фестивале близнецов в городе Твинсберг, название которого можно перевести как «Город близнецов». Об этом сообщают сами близнецы на своей странице в Instagram.





Американские близнецы Бриттани и Бриана Диан и их мужья Джош и Джереми Сейлерс станут счастливыми родителями генетически одинаковых детей. Сами сестры рассказывают, что они всегда все делали вместе: вместе получили водительские права, окончили школу и вышли замуж.



С будущими мужьями сестры познакомились в 2017 году на фестивале близнецов. Международный фестиваль близнецов проводится в Твинсберге каждый год 8 и 9 августа с 1976 года. В 2015 году его посетили больше 4 тыс. близнецов со всего мира.

Уже через полгода после знакомства сестры объявили о помолвке. Они рассказывают, что братья одновременно встали перед ними на колени и вручили им полностью идентичные кольца. Невесты были одеты в одинаковые наряды, а братья-женихи — в одинаковые смокинги.

Поженились молодожены в 2018 году. Они решили не разъезжаться в отдельные дома, а приобрести общий дом для двух супружеских пар в штате Вирджиния.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый мировой рекорд с близнецами хотели установить на Шри-Ланке. Общественная организация Sri Lanka Twins решила собрать в одном месте тысячи пар близнецов, чтобы побить предыдущий рекорд Книги рекордов Гиннесса по количеству двойняшек в одном месте.