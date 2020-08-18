Подружжя близнюків. Фото: Instagram

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Ракурс

Сестри-близнята, які вийшли заміж за братів-близнюків, оголосили про свою вагітність. Діти сестер із генетичної точки зору будуть одночасно рідними та двоюрідними братами й сестрами.

Зазначається, що з майбутніми чоловіками сестри познайомилися на фестивалі близнюків у місті Туінсберг, назву якого можна перевести як «Місто близнюків». Про це повідомляють самі близнюки на своїй сторінці в Instagram.

Американські близнюки Бріттані та Бріана Діан і їхні чоловіки Джош і Джеремі Сейлерс стануть щасливими батьками генетично ідентичних дітей. Самі сестри розповідають, що вони завжди все робили разом: разом отримали водійські права, закінчили школу і вийшли заміж.

З майбутніми чоловіками вони познайомилися у 2017 році на фестивалі близнюків. Міжнародний фестиваль близнюків проводиться в Туінсбергу щороку 8 і 9 серпня з 1976 року. У 2015 році його відвідали понад 4 тис. близнюків з усього світу.

Уже через півроку після знайомства сестри оголосили про заручини. Вони розповідають, що брати одночасно встали перед ними на коліна і вручили їм повністю ідентичні кільця. Наречені були одягнені в однакові вбрання, а брати-женихи — в однакові смокінги.

Одружилися молодята у 2018 році. Вони вирішили не роз’їжджатися в окремі будинки, а придбати спільний дім для двох подружніх пар у штаті Вірджинія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий світовий рекорд із близнюками хотіли встановити на Шрі-Ланці. Громадська організація Sri Lanka Twins вирішила зібрати в одному місці тисячі пар близнюків, щоб побити попередній рекорд Книги рекордів Гіннесса за кількістю двійнят в одному місці.