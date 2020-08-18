Прослуховування журналіста. Фото: gsminfo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142614-prosluhovuvannya-jurnalista-shem-v-slidchomu-eksperymenti-zamist-spectehniky-zastosuvaly.html

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Слідчий експеримент у справі про ймовірне прослуховування журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача провела поліція.

Співробітники правоохоронних органів з’ясовували, чи чутно у квартирах на останньому поверсі свердління, якщо воно відбувається на горищі. Вчора, 17 серпня, на огляд місця події приїхала слідчо-оперативна група Нацполіції й експерт із науково-дослідного експертного криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив адвокат журналіста Анатолій Попов, йдеться на сторінці Михайла Ткача у Фейсбук.

Адвокати стверджують, що проведений поліцейськими експеримент не матиме суттєвого значення для розслідування. При цьому Попов наголошує, що досі не відбулась перевірка спецтехнікою, хоча в поліції обіцяли це зробити ще 8 серпня.

Експерти повинні були встановити, з якого боку відбулося свердління у квартиру — згори чи знизу. Фахівець заявив, що свердління дійсно було з горища. Також правоохоронці з’ясували, чи чути з квартири свердління на горищі, але результат не розповіли.

За допомогою слідчого експерименту намагались встановити, якщо застосовувати перфоратор, чи будуть чути в сусідній квартирі відповідні шуми. Слідство не встановило, яким чином проводилось свердління цього отвору, тому використовувати якийсь, як їм здається, подібний інструмент — недоречно, — зазначив адвокат та додав, що ніякого значення цей слідчий експеримент не має.

Нагадаємо, 17 серпня у Броварах Київської області невідомі спалили автомобіль знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях». У звіті ДСНС йдеться про ймовірне «занесення стороннього джерела запалювання».

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський, який сподівається, що правоохоронці максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників. У поліції кваліфікували подію як умисне знищення.