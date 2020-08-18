На тлі протестів у Білорусі Лукашенко нагородив кілька сотень силовиків

https://racurs.ua/ua/n142613-lukashenko-nagorodyv-sotni-sylovykiv-za-bezdogannu-slujbu.html

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Протести у Білорусі і їхнє жорстоке придушення не стало на заваді нагородження значної групи білоруських правоохоронців. Президент Олександр Лукашенко нагородив велику групу представників силових відомств медаллю «За бездоганну службу» трьох ступенів.

Лукашенко ще 13 серпня, у розпал жорстокого придушення виступів на вулицях білоруських міст, підписав указ про нагородження за «зразкове виконання службових обов’язків». Прізвища відзначених главою держави силовиків в указі перераховані на 25 сторінках, це приблизно 250 осіб.

Серед них є представники внутрішніх військ, департаменту охорони, ОМОН і три водія автозаків.

Відповідний указ білоруського президента опублікували на національному правовому інтернет-порталі. Правоохоронці нагороджені медалями «За відмінну службу» першого, другого і третього ступеню.

У Білорусі вже дев’ять днів протестують проти діючої влади. Силовики застосовували кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати. Були затримані тисячі людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Згодом Лукашенко під час загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.