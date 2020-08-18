Лукашенко наградил сотни силовиков «за безупречную службу»

https://racurs.ua/n142613-lukashenko-nagradil-sotni-silovikov-za-bezuprechnuu-slujbu.html

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Протесты в Беларуси и их жестокое подавление не помешало награждению значительной группы белорусских правоохранителей. Президент Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.

Лукашенко еще 13 августа, в разгар жестокого подавления выступлений на улицах белорусских городов, подписал указ о награждении за «образцовое выполнение служебных обязанностей». Фамилии отмеченных главой государства силовиков в указе перечислены на 25 страницах, это примерно 250 человек.

Среди них есть представители внутренних войск, департамента охраны, ОМОН и три водителя автозаков.

Соответствующий указ белорусского президента опубликовали на национальном правовом интернет-портале. Правоохранители награждены медалями «За отличную службу» первой, второй и третьей степени.

В Беларуси уже девять дней протестуют против действующей власти. Силовики применяли дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были задержаны тысячи людей. Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Впоследствии Лукашенко во время общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.