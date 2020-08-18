Землетрясение на Филиппинах. Фото: Action News Jax

https://racurs.ua/n142612-moschnoe-zemletryasenie-na-filippinah-unichtojilo-priberejnye-doma-foto-video.html

Ракурс

Землетрясение на востоке Филиппин застало врасплох тысячи местных жителей. За считанные минуты жилые дома в прибережной зоне покрылись трещинами и начали рушиться, а в отдаленных от побережья домах тряслись вещи и падали на пол.

Масштабное стихийное явление было магнитудой 6,6. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Reuters.





Местные жители в регионе Самар заявили, что это было самое сильное землетрясение за последнее время. Подземные толчки произошли в море на глубине 30 км. Сейсмологическое агентство Филиппин заявило, что землетрясение не вызвало цунами, но риск повторного землетрясения все еще остается.





Во время землетрясения никто не пострадал.



Отметим, что Филиппины расположены на «огненном кольце» — поясе вулканов, окружающих Тихий океан. Из-за вулканов в стране наблюдается высокая сейсмическая активность.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Аляске объявили угрозу цунами после произошедшего мощного землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 7,8.