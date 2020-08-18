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Первый тайм матча «Шахтер» оборонялся и пропустил один гол. Однако и во втором тайме украинские футболисты не смогли перейти в нападение. «Интер» постоянно перенимал
инициативу у «Шахтера» и атаковал, забив во втором тайме четыре года.
ФК "Шахтер". Фото: MyFootball
«Интер» разгромил «Шахтер» с рекордным счетом — видео головhttps://racurs.ua/n142611-inter-razgromil-shahter-s-rekordnym-schetom.htmlРакурс
Лига Европы приносит неожиданные победы и поражения. С разгромным счетом итальянский «Интер» смог уничтожить украинский «Шахтер», и тем самым впервые с 2010 года вышел в финал.
Победители выиграли «в сухую» 5:0. Об этом сообщает Footbаll.ua.
Первый тайм матча «Шахтер» оборонялся и пропустил один гол. Однако и во втором тайме украинские футболисты не смогли перейти в нападение. «Интер» постоянно перенимал
инициативу у «Шахтера» и атаковал, забив во втором тайме четыре года.
В результате матча «Шахтер» выбыл из Лиги Европы, а «Интер» подобрался к финалу. Теперь ему предстоит решающий матч с испанской «Севильей», который состоится 21 августа.
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что команда быстро потеряла психологическое равновесие, когда «Интер» начал усиленно атаковать, поэтому не могла перестроиться на атаку.
В свою очередь тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его подопечные играли идеально во всех отношениях и использовали слабые стороны команды-противника, не давая проявлять сильные.
Голы:
1:0 Мартинес (19);
2:0 Д’Амброзио (64);
3:0 Мартинес (74);
4:0 Лукаку (78);
5:0 Лукаку (84).
Напомним, ранее мы сообщали, что донецкий «Шахтер» победил швейцарский «Базель» в четвертьфинальном матче Лиги Европы. Украинская команда забила четыре мяча в ворота соперника — по два в каждом тайме. Соперник отличился на последних минутах — 4:1.
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