ФК "Шахтер". Фото: MyFootball

https://racurs.ua/n142611-inter-razgromil-shahter-s-rekordnym-schetom.html

Ракурс

Лига Европы приносит неожиданные победы и поражения. С разгромным счетом итальянский «Интер» смог уничтожить украинский «Шахтер», и тем самым впервые с 2010 года вышел в финал.

Победители выиграли «в сухую» 5:0. Об этом сообщает Footbаll.ua.

Первый тайм матча «Шахтер» оборонялся и пропустил один гол. Однако и во втором тайме украинские футболисты не смогли перейти в нападение. «Интер» постоянно перенимал инициативу у «Шахтера» и атаковал, забив во втором тайме четыре года.





В результате матча «Шахтер» выбыл из Лиги Европы, а «Интер» подобрался к финалу. Теперь ему предстоит решающий матч с испанской «Севильей», который состоится 21 августа.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что команда быстро потеряла психологическое равновесие, когда «Интер» начал усиленно атаковать, поэтому не могла перестроиться на атаку.

В свою очередь тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его подопечные играли идеально во всех отношениях и использовали слабые стороны команды-противника, не давая проявлять сильные.

Голы:

1:0 Мартинес (19);

2:0 Д’Амброзио (64);

3:0 Мартинес (74);

4:0 Лукаку (78);



5:0 Лукаку (84).

Напомним, ранее мы сообщали, что донецкий «Шахтер» победил швейцарский «Базель» в четвертьфинальном матче Лиги Европы. Украинская команда забила четыре мяча в ворота соперника — по два в каждом тайме. Соперник отличился на последних минутах — 4:1.